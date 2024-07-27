«Нивы», беспилотники, квадрокоптеры: бойцам из Нурлата доставили 17 тонн гумгруза

Нурлатцы в 24-ю гуманитарную поездку доставили на передовую 17 тонн груза на 5 млн рублей: две «Нивы», беспилотники, квадрокоптеры, именные посылки.

«Сбор гуманитарной помощи проводим регулярно и ежемесячно доставляем ее за „ленту“», — сказал руководитель Нурлатского отделения организации «Боевое братства» Зиннур Мутагиров. Для него это была 19-я поездка.

В эту поездку Зиннур волонтер отправился на грузовой фуре, к сожалению, не было автомобиля для сопровождения. Они заехали в госпиталь неотложной помощи в городе Старобельск в ЛНР, где оказывают первую неотложную помощь бойцам с передовой. Далее отправились в Луганск, Донецк, Запорожскую область.

«Мы поддерживаем как мобилизованных, так и контрактников, никого не оставляем без внимания. А именные посылки доходят до каждого бойца пусть и спустя неделю, две недели: когда они возвращаются со штурма, им передают их лично в руки, ничего не пропадает», — подчеркнул Зиннур Мутагиров.

И в этот бойцы в окопах порадовались блюдам волонтерской группы Елены Алексеевой «Вкусняшки для победы»: первое, второе, причем все это разных видов. Словом, всего доставили 8897 порций домашней еды. Долгожданными были и маскировочные сети от «Маскировочки г. Нурлат», одежда, сшитая волонтерами группы «Шьем для наших».

И в этот раз настоящий праздник подарила «Бригада «Ух!», подготовив десерты и много чего вкусного.

Поездка же длилась более семи суток. А доставив груз, фура продолжила свой путь, Зиннуру Мутагирову же пришлось добираться домой самостоятельно: где-то автостопом, где-то на самолете. Волонтер с радостью отмечает душевность людей, говорит, что к человеку в форме везде отношение доброжелательное.

«А когда узнают, что доставили „гуманитарку“, они чуть ли не на руках готовы носить», — с улыбкой сказал Зиннур Мутагиров.

В эти дни бойцы спецоперации уже ждут 25-й, юбилейный, гуманитарный груз от земляков. Подготовка к ней началась так же заранее. Дом Зиннура негласным образом стал и штабом, и местом сбора братьев, так члены «Боевого братства» между собой называют друг друга, и именных посылок для бойцов. Обычно, посылки привозят к нему жители других районов, кто по каким-то обстоятельствам не может довести их до сборного пункта. Но как военнослужащие, так и их родственники могут быть уверены: все дойдет до адресата.

«Мы не оставляем груз на границе, передаем лично в руки бойцам», — сказал он. Потому члены «Боевого братства» считают, что только так можно передать домашнее тепло. В ответ же бойцы шлют искренние слова благодарности.

«Спасибо вам за поддержку. Особенная благодарность «Вкусняшкам для победы», «Маскировчке», «Шьем для наших», «Бригаде „Ух!“. Спасибо большое вам, землякам, нашим близким. Победа будет за нами!», — видеозапись с такими словами на русском, татарском и чувашском языках бойцы отправили в группу «Боевое братство», которая объединила и воинов, и волонтеров, и всех неравнодушных татарстанцев.

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Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.