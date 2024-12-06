«Нива», квадроцикл, новогодние игрушки: альметьевцы отправили бойцам 18 тонн груза

Более 18 тонн шефской помощи неравнодушные жители Альметьевска отправили в зону проведения специальной военной операции.

Желая поддержать российских военных, школы и жители собрали помощь для солдат батальона «Батыр», 430-го и 1232-го полков, 400-го танкового полка, а также для военнослужащих, сражающихся в Курской области.

В состав этой партии груза вошли автомобиль «Нива», квадроцикл, мотоцикл, личные посылки, самодельные эвакуационные носилки и печки, канистры с соляркой, бензином и маслом, шины.

Бойцы также получат новогодние подарки и игрушки, продукты питания, хозяйственные товары, утеплители, окопные свечи.

Кроме того, в Самарский военный госпиталь были переданы матрасы, чистящие и дезинфицирующие средства, средства личной гигиены и лекарственные препараты.

«Эта инициатива была организована неравнодушными жителями Альметьевского и близлежащих районов. Благодарим всех, кто не остается в стороне и поддерживает наших защитников», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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