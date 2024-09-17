«Никто не остается без внимания»: мамадышцы доставили 240 тыс. тонн гумпомощи на СВО

Фото предоставлено Николаем Михайловым

С самого начала специальной военной операции в Татарстане на первый план была поставлена забота о бойцах, их семьях, родственниках. Им регулярно оказывается всяческая помощь. Мамадышский район одним из первых в республике начал организацию и сбор гуманитарной помощи защитникам Отечества и жителям Донбасса, пострадавшим от неонацистов.

На сегодняшний день в зону СВО мамадышцами направлено более 240 тонн помощи на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. Более десятка автотранспортных средств, 12 мобильных бань, десятки тепловизоров, коллиматоров, квадрокоптеров, биноклей и других технических средств, а также полевые кухни дошли до адресатов.

В городе организованы четыре центра по сбору гуманитарной помощи. Не остались в стороне от этого благородного дела и сельские поселения, учреждения образования и культуры. Для бойцов передовой ими были изготовлены окопные свечи, маскировочные сети, печи «буржуйка», сухой душ, чай из разнотравья, лапша, теплая одежда и много другого снаряжения, которые необходимы в зоне СВО.

Наибольшую активность в сборе гуманитарной помощи проявляют группа компаний «Родные места», районный отдел образования, сфера культуры, отдел по делам молодежи и спорта, крупные крестьянско-фермерские хозяйства района, бюджетные учреждения. Не помешало бы и другим организациям и предприятиям наращивать активность в этом направлении.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Не остаются без внимания и семьи бойцов. Руководством района было организовано около 200 встреч с воинами-земляками, приехавшими в краткосрочные отпуска. С участием их семей проведено около трех десятков мероприятий. К семьям участников СВО были прикреплены депутаты и руководители. Близким бойцов постоянно оказывается материальная помощь: обеспечение дровами, стройматериалами для ремонта надворных построек, транспортировка родственников к землякам-воинам, проходящим лечение в госпиталях в связи с ранениями и т.д.

В рамках акции «СВОих не бросаем!» участникам спецоперации и их семьям оказана материальная помощь на сумму более 20 миллионов рублей из бюджета района, а также других источников. Благодаря поддержке Татарстанского Лесхоза, Мамадышского и Камского лесничеств 175 семей обеспечены дровами. У 18 семей решены проблемы с инженерной коммуникацией: электричеством (6 семей), газификацией (6), электроснабжением и телефонной связью (6). Обновлены жилищные условия двух семей.

Для матерей бойцов второй год подряд проходит слет солдатских матерей. Каждому воину, вернувшемуся в краткосрочный отпуск, оказывается материальная помощь, выдаются солдатские посылки, утепленная военная форма. Также большое внимание уделяется организации отдыха их детей. В текущем году в различных лагерях отдохнули 122 ребенка участников спецоперации.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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