После ухода Netflix из России акции компании рухнули более чем на 25%

Акции стримингового сервиса Netflix упали в цене более чем на 25% после ее ухода с российского рынка, заявил экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что компания потеряла около 0,1% своих зрителей (200 тыс. человек).

«В основном ушла Россия, цена акций компании рухнула более чем на 25%. Вот она — обратная сторона сторона раздутых капитализаций компании на современном фондовом рынке, которые никак не подкреплены реальным ежегодным объемом генерируемой прибыли», — написал он.

Netflix ушел из России 7 марта. После начала спецоперации на Украине компания объявила, что приостановит производство своих будущих проектов в РФ и отказалась добавлять в свою сетку вещания 20 российских телеканалов. Акции стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix упали более чем на 25,7% на премаркете из-за сокращения числа платных подписок.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные фирмы приостановили деятельность на территории РФ: шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.