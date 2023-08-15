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Никифоров о повышении ставки: Нужно было просто обязать экспортеров продать валюту
Вместо решения о повышении ключевой ставки, к которому Центробанк пришел на сегодняшнем экстренном совещании, можно было вернуться к ограничительным мерам, контролирующим курс рубля, считает экс-глава Минсвязи РФ, бывший министр информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров. Среди таких мер он назвал требование на продажу валюты.
«Может быть нужно было просто попробовать вернуть требование частичной обязательной продажи валюты экспортерами, а не поднимать ключевую ставку?» – написал Никифоров в своем телеграм-канале.
Это требование в России отменили по указу Президента Владимира Путина 6 февраля, когда доллар стоил 70,5 рубля, напомнил экс-министр. Свой пост он сопроводил диаграммами, сравнив нынешнюю ситуацию на валютном рынке с февральской.
Напомним, сегодня ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Рубль на этом фоне на время укрепился, однако к настоящему моменту снова начал падать. По данным Мосбиржи на момент написания новости доллар выше 98 рублей, евро – выше 107 рублей.
Решение об изменении ключевой ставки ЦБ принял на фоне резкого скачка доллара, который накануне перешагнул отметку в 100 рублей. Механизмы ЦБ, которые предпринимали в начале военной спецоперации для стабилизации ситуации на финансовом рынке, эксперты называли эффективными, но крайне нежелательными.
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