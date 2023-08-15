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Банк России поднял ключевую ставку до 12% годовых
Сегодня совет директоров Банка России на своем внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Upd. (10.40): В ЦБ отмечают, что «увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт». В результате ослабление рубля сказывается на ценах и растут инфляционные ожидания.
«Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», — подчеркивается в сообщении регулятора.
Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором вновь рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 15 сентября 2023 года.
Накануне, 14 августа, падение курса рубля, наблюдающееся с начала 2023 года, продолжилось. На Московской бирже доллар преодолел отметку в 100 рублей, а евро — в 110 рублей. На этом фоне регулятор анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке. Сегодня утром после открытия торгов доллар и евро подешевели до 92,6075 и 104,2975 рубля соответственно.
Последний раз ключевую ставку Центробанк повышал 21 июля этого года, с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка оставалась неизменной с сентября 2022 года. Перед этим ЦБ поднимал ключевую ставку в конце февраля 2022-го — вскоре после начала специальной военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов России в странах Запада. Тогда она была увеличена с 9,5% до 20%.
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