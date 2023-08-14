«Это уже запредельно»: Эксперт КФУ назвал риски на фоне резкого скачка доллара

Игорь Кох

Фото: kpfu.ru

Резкий скачок доллара в ближайшей перспективе грозит снижением доступности импортных товаров. Центробанк на этом фоне может принять радикальные решения – вплоть до значительного повышения ключевой ставки, считает доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох. Обычным жителям не стоит торопиться с принятием каких-то решений и скупать валюту, отмечает он.

Доллар сегодня на Мосбирже впервые с марта прошлого года перешагнул отметку в 100 рублей. Такие колебания на валютном рынке вызваны несколькими факторами, поясняет Кох. На момоент написания материала доллар превысил 101 рубль, евро – 110 рублей.

«Есть несколько фундаментальных факторов. Во-первых, это экспорт, остающийся на достаточно низком уровне, и при этом растущий, восстанавливающийся до докризисных времен импорт, – объяснил он корреспонденту «Татар-информа». – Соответственно, спрос на иностранную валюту растет, а поток ее на внутренний рынок снизился вплоть до того, что в июне уже даже платежный баланс был сведен с дефицитом. Это значит, что в страну валюты пришло меньше, чем ушло».

Еще один важный фактор, который мог спровоцировать подорожание доллара – это сокращение доллара и евро в экспортных и импортных операциях, добавил эксперт. Так, в России в последнее время в большей степени для подобных операций используются рубли и валюты других стран – юани, рупии, дирхамы и так далее. В результате долларов и евро на внутреннем рынке не хватает, что разбалансирует рынок.

«Вся эта ситуация грозит подорожанием импортных товаров и тех товаров, которые в значительной степени зависит от импорта – производятся на импортном оборудовании, с использованием импортных материалов и так далее, – поясняет экономист. – В остальном в принципе это простому человеку ничем не грозит, если у него нет прямых расходов, завязанных на курсе иностранной валюты».

Почему Центробанк допустил такую ситуацию, Кох объяснить затруднился, отметив, что применять жесткие инструменты, которые использовались в начале военной спецоперации, – это уже крайняя мера. Напомним, среди таких инструментов – ограничение на покупку и вывоз иностранной валюты, на продажу российских активов иностранцами с конвертацией рублей в валюту, приостановка биржевых торгов, резкое повышению ключевой ставки.

«Все это в совокупности конечно крайне сильные, но крайне нежелательные средства, – подчеркнул Кох. – Но что касается ключевой ставки, то в перспективе может быть, что после такого резкого скачка Центробанк может применить соответствующие меры и закрутить гайки очень серьезно».

Обычным жителям эксперт советует не торопиться с решениями. «Когда происходят такие панические вещи, лучше ничего не делать, потому что непрофессионалы в такой обстановке, как правило, только проигрывают. Мы можем вспомнить те же времена начала военной спецоперации, когда люди покупали доллары по 120 рублей, стоя в очереди. И, собственно, с тех пор этих 120 рублей никто никогда не видел».

Делать в ситуации такой нестабильности более-менее внятные прогнозы на ближайшее время пока тяжело, добавил Кох. Однако он убежден, что доллар на такой отметке продержится недолго.

«Это цифра запредельная, она некомфортна для российской экономики, – подчеркнул профессор. – Не думаю, что этот курс продержится долгое время. Но в моменте – да, может быть все, что угодно».