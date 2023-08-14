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Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей
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Скриншот сайта Московской биржы
Сегодня, 14 августа, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в первый раз с 23 марта прошлого, 2022 года превысил 100 рублей.
К 9.00 по московскому времени американская валюта подорожала до 100,175 рубля. В свою очередь курс евро к этому времени достиг 109,5 рубля.
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