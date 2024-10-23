«Когда уходят на задачу, желаешь им одно»: боец о том, к чему не смог привыкнуть на СВО

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Боец Рустам Зарипов из Альметьевска одним из первых ушел служить по контракту в зону специальной военной операции. Это случилось в апреле 2022 года.

Военнослужащий рассказал, как складывалась его служба и как последний контракт поменял его жизнь.

О своем решении участник боевых действий рассказал семье по факту. «Я не знал, как подойти и с какого краю. Пришел и говорю: тут такая новость есть, я подписал контракт. Мама выслушала и говорит: „Послушай, зная тебя, я удивилась, что не подписал раньше. Думала, еще раньше уйдешь“», — поделился Рустам.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Рустам вырос в семье военного, которая меняла место жительства больше десяти раз. К моменту, когда пришло время служить в армии, он уже мечтал попасть в спецназ, но судьба распорядилась иначе. Рустам десантник. Уже тогда получил большой опыт, попав в дислоцированный в Косове миротворческий контингент, где прослужил полтора года. Отец бойца Расим Зарипов уже 28 лет на пенсии. Сын стал военным именно благодаря его примеру, хотя привыкнуть к этому отцу сложно.

«Он про СВО от нас скрывал, поставил нас перед фактом. Уже узнали накануне. Ну, я не радовался, честно. Все-таки человек на войну уходит. Он для нас всегда ребенок. Хоть в пять лет, хоть в 60 лет», — сказал Зарипов-старший.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

На месте боевых действий жизнь разительно отличается, заметил Рустам. Необходимо быть всегда начеку, от этого зависит жизнь своя и товарищей. Но он ни разу не пожалел, что попал в зону СВО.

«Если отмотать историю и поставить меня в те же условия, я бы сделал то же самое», — подчеркнул он.

Решение продлевать службу было принято сразу. Рустам ушел снова уже в обычную для него обстановку, но так и не смог привыкнуть к потере товарищей. «Как для бойца, для любого бойца, это в первую очередь потеря друга бойца. Когда уходят на боевую задачу, хочется, чтобы все вернулись живые, здоровые и с победой. Говорят, что в окопах нет атеистов. Поверьте, их там точно нет. Это проверено. В окопах звучат самые искренние молитвы», — сказал он.

После подписания последнего контракта всё кардинально поменялось. В бою Рустам был контужен. После этого пройдена серьезная операция и реабилитация. Вердикт врачебной комиссии — к службе не годен. Сначала было разочарование, но после боец понял — скоро увидит свою семью.

«С кем я проходил службу, в один голос говорили: всё, для тебя война кончилась. Радуйся, будь дома», — поделился Рустам.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Поколение меняется, с ним изменились и подходы к воспитанию, но прививать патриотизм нужно с детства, уверен военный. Он поделился своим видением того, как следует формировать дух мальчиков.

«Раньше дети бегали в садике с палками, „зарницы “ были, всё это нужно возрождать. Должен быть военрук, который будет приучать школьников к армейской дисциплине, чтобы дети были в курсе, как даются воинские звания и что такое вообще армия. Здоровьем, в первую очередь, необходимо заниматься. Когда человек занимается спортом, с юных лет будет и физическая, и внутренняя сила, он будет в себе больше уверен. Образование тоже очень важно. Когда человек и умный, и здоровой — это лучший солдат, так скажем», — сказал участник боевых действий.

Рустам ждет документы об увольнении. На гражданке он участвует в патриотическом воспитании молодежи, помощи в установке памятников и занимается сбором помощи бойцам. Он как никто знает, что именно им необходимо. К тому же для него это возможность возвращаться в привычную обстановку и помогать товарищам.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

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