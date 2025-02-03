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Общество 3 февраля 2025 19:58

Несколько жителей Татарстана награждены орденами и почетными званиями – указ Путина

11 татарстанцев удостоили госнаград. Такой указ подписал Президент России Владимир Путин.

Так, начальник отдела подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. Шашина Дамир Шакиров, замначальника управления подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. Шашина Раис Разетдинов награждены Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Оператор по добыче нефти и газа нефтегазоперерабатывающего управления «Нурлатнефть» Александр Селезнев, замначальника цеха нефтегазоперерабатывающего управления «Альметьевнефть» Олег Варинов, главный специалист отдела департамента добычи нефти и газа подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. Шашина Ильдар Мухутдинов, мастер по поддержанию пластового давления нефтегазоперерабатывающего управления «Лениногорскнефть» Рамис Ибрагимов, оператор по добыче нефти и газа нефтегазоперерабатывающего управления «Азнакаевскнефть» Рифхат Фарахов, операторы по добыче нефти и газа нефтегазоперерабатывающего управления «Джалильнефть» Ришат Галимов и «Бавлынефть» Федор Алексеев удостоены почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

Еще гендиректор ООО «Агропромышленная компания „Продовольственная программа»» Рифат Мутигуллин получил звание «Заслуженного работника сельского хозяйства РФ», а исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Александр Барышев удостоен звания «Заслуженного работника местного самоуправления РФ».

Ранее Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов. Еще теперь в России по закону смогут оформлять электронные извещения о ДТП по европротоколу через новые сайты.

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#Владимир Путин #госнаграды #Татарстан
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