Непряева пожаловалась на лыжню и холод после «серебра» Олимпиады

Серебряная призерка Олимпиады в Пекине, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала результат лыжной гонки в скиатлоне.

Напомним, эта медаль стала первой для российской сборной на Олимпийских играх в Пекине. «Была заметена лыжня. Очень тяжёлая погода, очень холодно. Но, как говорится, все в равных условиях. Настраивалась просто выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что у меня всё получилось, и я пока ещё даже не осознаю, но я безумно рада», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после этого российская команда по биатлону завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете. В гонке участвовала казанская студентка Ульяна Нигматуллина.

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