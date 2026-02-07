Непряева после первой гонки на Играх: «Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница Дарья Непряева, которая на внутренних турнирах выступает за сборную Татарстана, после скиатлона 2 x 10 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии, в котором она заняла 17-е место, прокомментировала итоги гонки в эфире телеканала Okko.

«На самом деле, сегодня был ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжёлая гонка, с самого начала она не задалась. На классической части испытывала очень много проблем, трудностей, было очень тяжело. Было еще падение, которое окончательно меня выбило на последнем, третьем кругу», – констатировала спортсменка.

«Каша везде, и просто лыжа в кашу врезалась <...>. На самом длинном спуске я упала <...> На коньке чувствовала себя получше, но всё равно – состояние ужасное», – призналась россиянка, объясняя свое падение в конце классического этапа дистанции.

«На самом деле, сейчас уже идут Олимпийские игры, и я ни над чем уже глобально не поработаю. Просто <...> какие-то нюансы проработаю, может быть, внутри, в голове у себя, какие-то ошибки. Дело просто в состоянии, состояние мне мое не очень нравится. Сегодня, наверное, себе „три“ поставлю за скиатлон», – ответила Непряева на вопрос, сможет ли она извлечь что-то полезное из сегодняшней гонки.

«На самом деле, я не ставлю перед собой какие-то ожидания, потому что можно их не оправдать. Я просто выхожу на гонку и стараюсь показывать максимум, на который готова сейчас», – подытожила Дарья Непряева.