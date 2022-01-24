«Непонятный детектив» или «кризис логики» Жамнова: почему Галимова отцепили от сборной

Еще 15 января Галимов был «железным» игроком «основы» сборной

Тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав олимпийской команды для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. Представительство «Ак Барса» было сокращено до двух человек исключением из сборной Артема Галимова, которого заменил форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Теперь казанский клуб на Играх в Пекине представят только голкипер Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков.

Форвард первого звена «Ак Барса» Артем Галимов в этом сезоне прошел с национальной командой России три турнира в рамках Евротура. Еще 15 января он казался железным кандидатом на место в составе олимпийской сборной страны, но через день грянуло.

В СМИ появилась информация о том, что хоккеист отказался от поездки на Олимпийские игры в Пекине. Примечательно, что авторитетное информационное агентство «Риа-Новости» ссылалось при этом на пресс-службу «Ак Барса». То есть, в клубе придерживались данной версии. Но буквально через час в казанском клубе дали прямо противоположную информацию. «Галимов все-таки едет в сборную России. В понедельник вместе с Тимуром Биляловым и Дмитрием Воронковым они вылетят в Москву из Казани», — сообщили в Казани.

Чему верить: «непонятный детектив» или официальная позиция Жамнова

Наш эксперт, бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» дал точное определение этой странной ситуации.

- Вся эта история похожа на какой-то детектив непонятный. Человек объявляет, что у него появились семейный проблемы, и нет возможности выступать за сборную России. Через день он говорит, что поедет на сборы национальной команды. Что это значит? Изменились семейные обстоятельства, может клуб или федерация вмешались? Непонятно, - заявил Плющев.

Так или иначе, хоккеист отправился на сборы, по итогам которых не прошел в состав. Напрашивает версия, что события от 16 января прямо повлияли на исключение из заявки на Олимпиаду. Однако официальная версия, и это неудивительно, это опровергает. Такое мнение озвучил главный тренер сборной Алексей Жамнов, чья поездка в Пекин тоже пока под большим вопросом.

Поездка в Пекин главного тренера сборной Алексея Жамнова тоже пока под большим вопросом Фото: пресс-служба ФХР

«С Галимовым ничего не происходило. Он приехал в расположение сборной, был с командой. Мы в последний момент решили сделать замену. Решение было принято только сегодня. Не знаю, откуда взялась информация о том, что он не хотел приезжать в сборную. Он не попал в состав по хоккейным причинам», — так прокомментировал Жамнов свое решение заменить Галимова на Кадейкина.

«Макаренки и Сухомлинские» от тренерского штаба сборной России

Понятно, что в сборной никогда не признают педагогического мотива в исключении Галимова из состава национальной команды. Потому, что мотив этот выглядит, как минимум, смешно. Об этом, кстати, нам сказал и Владимир Плющев.

- Если люди занимаются воспитательной работой и хотят показать себя Макаренками и Сухомлинскими, то для этого надо было оканчивать хотя бы педагогические академии. Но мне кажется, здесь все-таки не идет речь о каком-либо наказании. Здесь вопрос другой, насколько у нынешнего штаба сборной хватает чутья на каждого игрока? Это покажет время. В этот состав не попал, и Окулов, и Галиев – достаточно интересные и яркие хоккеисты. В целом, то, что происходит с нашей сборной, зачастую, вообще не поддается никакой логике. Слишком много каких-то казусов, которые в своё время были невозможны, - сказал нашему корреспонденту Плющев.

Почему Жамнов набирается тренерского опыта за счет олимпийских перспектив команды в Пекине

Действительно, казусов хватает. Начиная с метаний вокруг Знарка и Жамнова на должность главного тренера сборной России, и заканчивая коронавирусом у Жамнова и отсутствии ясности с его поездкой на Олимпиаду. А если верить в «чисто хоккейные» причины отцепления Галимова, то и это решение вызывает вопросы. Артем – центральный форвард первого звена и четвертый бомбардир «Ак Барса». На его счету 22 (7+15) очков в 47 матчах. Уже этого достаточно, чтобы не сомневаться в его компетенциях.

Артем Галимов – центральный форвард первого звена и четвертый бомбардир «Ак Барса». На его счету 22 (7+15) очков в 47 матчах Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

- Галимов, конечно, интересный игрок. Я не думаю, что ему не могли найти место в сборной. Тем более, там есть некоторые проблемные участки. Но я не буду на этом заострять внимание, потому что комплектованием команды должен заниматься тренерский штаб. Что я могу сказать? У тренерского штаба сборной России не такой большой опыт, чтобы создавать национальные команды, готовить их к основным турнирам, – считает Плющев.

Здесь будет уместно напомнить, что у Алексея Жамнова до назначения наставником российской олимпийской команды попросту не было опыта на посту главного тренера. И непонятно, почему главный хоккейный старт четырех лет становится полигоном для странных экспериментов. Почему Жамнов должен набирать опыт за счет Игр в Пекине? Олимпийский хоккейный турнир все ближе, а негативных ожиданий от нашей сборной все больше.

Фото на анонсе: ak-bars.ru