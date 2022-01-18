«Йозе Марино», Федоров или Знарок: кто заменит Жамнова в олимпийском хоккее?

Главный тренер олимпийской сборной России Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус и может быть заменен. Почему его могут не пустить в Китай и кто заменит специалиста в национальной команде страны – читайте в материале ИА «Татар-информ».

Разные тесты на Covid-19 и оптимизм ФХР

Сборная России по хоккею стартует на Олимпиаде в Пекине 9 февраля матчем против Швейцарии. До старта главного хоккейного события на четырехлетнем отрезке осталось меньше месяца, и тут произошла сенсация. По сообщению пресс-службы ФХР, главный тренер сборной страны Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус и не прибыл в расположение национальной команды на сборы.

По сообщению пресс-службы ФХР, главный тренер сборной страны Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус Фото: пресс-служба ФХР

«Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты: один положительный, а второй – отрицательный. Медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома.

Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной. В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, симптомов болезни нет, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой принято решение избежать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонных гриппа и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России по хоккею.

20 дней и карантин: Жамнова могут не пустить в Пекин

Настрой оптимистичный, но что предпримут в ФХР, если коронавирус подтвердится? Больной коронавирусом человек может быть опасным для окружающих от 7 до 20 дней. Нетрудно подсчитать, что Жамнов может не попасть на Олимпиаду в Пекине. Помимо этих 20 дней нужно учитывать необходимость 14-дневного карантина для всех переболевших при пересечении границы Китая. Наставника сборной России могут попросту не пустить в Пекин. Да и российские хоккейные власти вряд ли будут рисковать привезти в национальную команду вирус перед олимпийским турниром.

Владислав Третьяк: «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Мы надеемся, что он сплотит команду» Фото: © ИА «Татар-информ»

Напрашивается простой и логичный вывод – в ближайшие дни может последовать информация о смене главного тренера. На самом деле, сенсационного в этом мало, если вспомнить, как выбиралась кандидатура наставника для олимпийской команды. Достаточно вспомнить историю с официально объявленным назначением Олега Знарка на этот пост, датированным 24 сентября. Напомним, глава ФХР Владислав Третьяк объявил об этом официально: «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», – комментировал функционер это назначение.

Тренерские метания в ФХР

Однако уже 28 сентября ФХР все переиграла и назначила уже Алексея Жамнова главным тренером сборной. Известно, что в российском хоккее сфера влияния поделена между Санкт-Петербургом и Москвой, а если точнее, то между СКА и ЦСКА. И в кулуарах говорили, что на этой Олимпиаде настала очередь Москвы порулить отечественным хоккеем.

Так или иначе, рокировка произошла, хоть и оставила после себя вопросы о целесообразности таких метаний в олимпийский сезон. Здесь стоит также отметить парадоксальную вещь: у Жамнова до поста наставника сборной страны, по сути, не было опыта работы главным тренером в клубе.

В общем, очередная рокировка наставника сборной за три недели до олимпийского хоккейного турнира вряд ли кого шокирует, учитывая вышеизложенный бэкграунд. Тем более что перестановка вынужденная. Но кто возглавит национальную команду, если такое решение будет принято?

Федоров, Ротенберг или Знарок?

Как стало известно корреспонденту ИА «Татар-информ», ФХР рассматривает возможность назначения главным тренером наставника ЦСКА Сергея Федорова. Также возможно возвращение к варианту с Олегом Знарком и назначение наставника питерского СКА Романа Ротенберга. Но надо понимать, что вариант с передачей национальной команды под контроль Санкт-Петербурга маловероятен. Впрочем, исключить такое развитие событий полностью нельзя, сообщают наши источники.

Самой компромиссной фигурой является Олег Знарок, тем более у него есть опыт победы на Олимпийских играх в 2018 году Фото: пресс-служба ФХР

Самой компромиссной фигурой является Олег Знарок, тем более у него есть опыт победы на Олимпийских играх в 2018 году. Обсуждать тут особо нечего, разве что смущает перерыв в тренерской работе специалиста. Знарок был уволен из «Спартака» по итогам прошлого сезона в КХЛ и новую работу пока не нашел.

Сергей Федоров работу имеет, но ее оценки пока противоречивы. У ЦСКА, пожалуй, сильнейший состав в лиге, хотя армейцы пока занимают лишь четвертое место в Западной конференции КХЛ. Очевидно, что при Никитине ЦСКА выглядел сильнее. С другой стороны, речь о «регулярке», и выводы делать можно лишь по итогам плей-офф.

«Йозе Марино» – самый интересный вариант

Самым интересным из кандидатов выглядит Роман Ротенберг, который никогда главным тренером не был, но сам себя назначил в СКА. Недавнее поражение питерцев от «Ак Барса» оставило сомнения в правильности этого шага – слишком очевидно опытный Дмитрий Квартальнов тактически переиграл своего начинающего тренерский путь оппонента.

Самым интересным из кандидатов выглядит Роман Ротенберг, который никогда главным тренером не был, но сам себя назначил в СКА Фото: © ИА «Татар-информ»

С другой стороны, вряд ли небогатый опыт является препятствием для Романа Ротенберга. Он сравнил себя со знаменитым португальским футбольным специалистом Жозе Моуринью – тот тоже пришел в футбол простым переводчиком.

При этом Ротенберг как-то оговорился, назвав футбольного тренера «Йозе Марино». Это стало околохоккейным мемом в интернете, а болельщики стали называть самого Ротенберга не иначе как Йозе Марино.

Роман Ротенберг, Олег Знарок или Сергей Федоров: кто подхватит знамя в сборной страны, если коронавирус не обойдет стороной Алексея Жамнова? Как выкрутятся из положения в ФХР – станет известно в ближайшие пару дней.