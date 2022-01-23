Форвард «Ак Барса» Галимов не попал в заявку олимпийской сборной России

Сегодня сборная России огласила окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине. В нем два игрока казанского «Ак Барса».

На Олимпиаде точно сыграют голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков. А вот форвард Артем Галимов, значившийся в расширенном составе команды России, в окончательную заявку не попал.

Помимо названных игроков, в основной состав войдут еще два форварда. Также в Пекин поедут четверо запасных хоккеиста. Таким образом, шансы у Галимова еще остаются.

Готовится к Олимпиаде в рядах сборной США защитник Стивен Кэмпфер. В сборную Канады вызваны защитники «Ак Барса» Марк Барберио и Джейсон Демерс, а также нападающий Джордан Уил. На данный момент сборная Канады официально не объявляла свой состав на Олимпиаду.