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Спорт
23 января 2022  23:54
Cергей Гаврилов

Жамнов про Галимова: «Мы в последний момент решили сделать замену»

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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с нападающим казанского «Ак Барса» Артемом Галимовым, который не попал в окончательный состав команды на Олимпиаду в Пекине.

«С Галимовым ничего не происходило. Он приехал в расположение сборной, был с командой. Мы в последний момент решили сделать замену. Решение было принято только сегодня», — пояснил специалист.

«Не знаю, откуда взялась информация о том, что он не хотел приезжать в сборную. Он не попал в состав по хоккейным причинам», — добавил Жамнов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В состав сборной России включены голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков.

#ХК Ак барс #сборная России #олимпиада в Пекине
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