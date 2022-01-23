Жамнов про Галимова: «Мы в последний момент решили сделать замену»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с нападающим казанского «Ак Барса» Артемом Галимовым, который не попал в окончательный состав команды на Олимпиаду в Пекине.

«С Галимовым ничего не происходило. Он приехал в расположение сборной, был с командой. Мы в последний момент решили сделать замену. Решение было принято только сегодня», — пояснил специалист.

«Не знаю, откуда взялась информация о том, что он не хотел приезжать в сборную. Он не попал в состав по хоккейным причинам», — добавил Жамнов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В состав сборной России включены голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков.