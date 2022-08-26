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Экономика
26 августа 2022  16:26

Немецкий производитель чая и сахарозаменителя Milford вышел из российского бизнеса

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Производитель чая и сахарозаменителей Milford — немецкая Laurens Spethmann Holding AG&Co KG вышла из российского бизнеса. Владение дочерним предприятием холдинга ООО «Милфорд» полностью перешло к его гендиректору Илье Блинову. Об этом сообщает РБК.

В головном офисе Laurens Spethmann Holding и в московском офисе «Милфорда» не стали комментировать вопросы о выходе немецкой компании из российского бизнеса и дальнейших продажах бренда в России. 

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков рассказал, что производитель чая Milford еще в 2014 году перенес производство на территорию РФ, а компания «Милфорд» продолжает работу в стране. Однако он не стал уточнять о дальнейшей судьбе бренда.

После объявления Президента Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса страны Запада ужесточили санкции против России. Многие иностранные компании отказались от деятельности на территории РФ. Среди них шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и другие. 

#антироссийские санкции #бренды #иностранные инвестиции
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