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Общество 26 августа 2024 09:45

Немецкий депутат назвал настоящую причину ареста Дурова во Франции

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Борьба с оппозицией стала подлинной причиной задержания основателя «Телеграм» Павла Дурова во Франции. Об этом заявил депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, чьи слова приводит РИА «Новости».

При этом парламентарию неизвестно, в чем состоят формальные обвинения против Дурова. Однако, как правило, в таких случаях изыскиваются предлоги для принятия соответствующих мер, говорит он.

По его словам, ведущие СМИ Германии сообщают, что «Телеграм» - это платформа для «правых экстремистов и сторонников теорий заговора». При этом мессенджер встает на защиту своих пользователей и оппозиционеров.

«Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — резюмировал немецкий депутат.

Напомним, о задержании Дурова стало известно вечером 24 августа. Основателя «Телеграм» «поймали» в аэропорту Ле-Бурже, когда предприниматель выходил из частного самолета.

Дурова посчитали причастным к преступлениям по нескольким причинам, включая отказ «Телеграм» сотрудничать с французскими властями. Также основатель мессенджера рискует быть обвиненным в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам зарубежных журналистов, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее на задержание Дурова уже отреагировали американский журналист Такер Карлсон, МИД РФ и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

#павел дуров #арест #Франция
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