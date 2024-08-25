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МИД: Посольство России во Франции проясняет ситуацию вокруг Павла Дурова
Посольство России во Франции предприняло необходимые шаги, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию вокруг предпринимателя Павла Дурова, при этом в дипведомство его представители не обращались. Об этом рассказали в МИД России.
«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена», – приводит цитату дипведомства ТАСС.
Накануне сообщили о том, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, расположенном в 12 км к северо-востоку от Парижа, и поместили под стражу.
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