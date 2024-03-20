«НэфисКосметикс» выплатила по 50 тысяч рублей заболевшим сальмонеллезом сотрудникам

«НэфисКосметикс» выплатила денежную помощь заболевшим сальмонеллезом сотрудникам, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 18 марта стало известно, что после питания в столовой несколько десятков работников «НэфисКосметикс» заболели сальмонеллезом. Роспотребнадзор сразу после получения экстренных извещений провел санитарно-эпидемиологическое расследование всех обстоятельств возникновения группового заболевания, а прокуратура начала проверку. По данным на 19 марта, сальмонеллез был зафиксирован уже у 57 сотрудников компании.

Как сообщили в «НэфисКосметикс», матпомощь была направлена работникам с подтвержденным диагнозом сальмонеллез, а также тем, у кого имеются симптомы без установления точного диагноза. Каждый заболевший получил по 50 000 рублей на восстановление здоровья.

Кроме того, на предприятии продолжается усиленный контроль за состоянием здоровья всего персонала. Также специалисты здравпункта фирмы остаются на связи с Республиканской клинической инфекционной больницей.

В пресс-службе компании подчеркнули, что решение о материальной поддержке сотрудников было принято руководством сразу после выявления первых случаев заболевания. Тогда же было принято решение о расторжении договора с ИП Сабиржан М.Р. – подрядной организацией, которая занималась предоставлением питания на территории предприятия.