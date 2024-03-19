Число заболевших сальмонеллезом сотрудников «НэфисКосметикс» выросло до 57

Увеличилось число заболевших сальмонеллезом сотрудников предприятия «НэфисКосметикс», в больнице находятся уже 57 человек. Об этом «Татар-информу» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«По данным Управления, на 19 марта сальмонеллез зарегистрирован у 57 сотрудников компании "НэфисКосметикс". Из них 17 случаев были выявлены в ходе медицинского наблюдения. У 33 заболевших сальмонелла обнаружена методом ПЦР, у 17 – сальмонелла подтверждена бактериологическим методом», – объяснила Любовь Авдонина.

По информации Роспотребнадзора, в столовой, где сотрудники «НэфисКосметикс» заболели сальмонеллезом, были выявлены многочисленные нарушения.

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«Выявлены нарушения обязательных санитарных требований, такие как неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений и оборудования, нарушение поточности. Была выявлена продукция без маркировки с истекшим сроком годности, допускалось приготовление готовых блюд заранее. Также выявлены нарушения в медицинском осмотре сотрудников», – сообщила Любовь Авдонина.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РТ «Татар-информу» сообщили, что все заболевшие сотрудники госпитализированы Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени Агафонова с признаками кишечного отравления. Поводятся исследования и лечение.

«Все пациенты находятся под круглосуточным наблюдением специалистов, их состояние стабилизировано», – добавили в министерстве.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования. Материалы о временном приостановлении деятельности столовой направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, накануне стало известно, что после питания в столовой 40 работников «НэфисКосметикс» заболели сальмонеллезом. Роспотребнадзор сразу после получения экстренных извещений провел санитарно-эпидемиологическое расследование всех обстоятельств возникновения группового заболевания. По данному инциденту прокуратура начала проверку.