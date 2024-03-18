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Происшествия 18 марта 2024 16:00

Прокуратура РТ проводит проверку после отравления рабочих в столовой «Нэфис косметикс»

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Прокуратура Татарстана проводит проверку информации об отравлении работников в столовой «Нэфис косметикс», сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, отметили в прокуратуре.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

#отравление
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