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Прокуратура РТ проводит проверку после отравления рабочих в столовой «Нэфис косметикс»
Прокуратура Татарстана проводит проверку информации об отравлении работников в столовой «Нэфис косметикс», сообщили в ведомстве.
Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, отметили в прокуратуре.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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