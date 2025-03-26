«Не ЗАГС, а военный гарнизон»: боец СВО женился на возлюбленной из Мамадышского района

Глава Мамадышского района Татарстана Вадим Никитин поздравил с бракосочетанием главу семейства Беспаловых, с которым он познакомился весной прошлого года во время визита к родным военнослужащих. Тогда он лично убедился, как живут близкие тех, кто несет службу: трое сыновей Андрея Юрьевича участвовали в спецоперации, а еще один восстанавливался после ранения в госпитале.

Теперь в семье появился еще один военный – старшая дочь Мария вышла замуж за офицера с позывным Гром.

Церемония бракосочетания прошла в местном отделе ЗАГС. Поздравить молодоженов смогли братья со стороны жениха и невесты, оба военнослужащие. «Не ЗАГС, а военный гарнизон», – шутили свидетели праздника.

История любви началась в социальных сетях, пять лет они поддерживали друг друга, а в августе прошлого года Гром отправился в зону боевых действий. Мария признается, что провожала его со слезами, но и с гордостью.

От имени руководства района молодоженам передали цветы и памятные подарки. Начальник местного ЗАГСа Ляйсан Дульмиева также рассказала супругам о новой инициативе поддержки семей военнослужащих, подчеркнув, что за такими союзами – сила и будущее страны.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.