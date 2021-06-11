На детском автокресле не нужно экономить: глава ГИБДД РТ о безопасности на дорогах

В начале заседания Комиссии глава исполкома Верхнеуслонского района Ильнур Шакиров напомнил, что за пять месяцев этого года на территории района произошло 13 ДТП. Только за первые десять дней июня в авариях погибло четыре человека, двое из которых – несовершеннолетние.

«Эти трагические случаи показали недостаточную профилактическую работу с нашей стороны. Ответственность за произошедшее мы с себя не снимаем», – заявил Шакиров.

По словам руководства исполкома, в прошлом году большинство ДТП в Верхнеуслонском районе случились на участках федеральных дорог. При этом большая часть аварий произошли с участием транзитного транспорта.

Шакиров отметил, что в дачный сезон количество жителей Верхнеуслонского района увеличивается в несколько раз. Официальная численность населения на этой территории – чуть больше 16 тысяч человек. Однако с учетом близости к Казани и Иннополису, расположения на береговой линии, а также наличия в районе 82 садовых товариществ, количество постоянно проживающих здесь составляет около 25 тысяч человек.

Весной и летом это число еще возрастает и, по данным МВД, достигает 80 тысяч. Такой большой поток машин сказывается и на обстановке на дорогах района.

Глава исполкома обратил внимание, что летом в Верхнеуслонском районе работает паромная переправа, а зимой – ледовая. Это создает дополнительную нагрузку и увеличивает трафик на дорогах.

По его словам, улица Чехова в селе Верхний Услон является самой короткой дорогой от Казани до федеральной трассы Казань – Ульяновск и альтернативой Горьковскому шоссе. Данный маршрут обслуживается муниципалитетом, которому, по словам Шакирова, очень трудно содержать дорогу из-за интенсивного потока движения.

«В связи с этим просим рассмотреть возможность увеличения количества патрульных машин ДПС в районе, а также оказать содействие в передачи участка дороги на подъезде к селу Верхний Услон протяженностью 1,6 км на баланс республики Татарстан», – заключил Шакиров.

Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» Альберт Бурганов отметил, что основными причинами аварий в районе являются нарушения ПДД со стороны водителей. Это, в первую очередь, превышение разрешенной скорости, выезд на встречку и вождение в нетрезвом состоянии.

Бурганов призвал жителей района не оставаться равнодушными и сообщать сотрудникам полиции о нарушениях ПДД, свидетелями которых они стали. Сделать это можно в специальном анонимном канале в Telegram.

Главный государственный автоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов отметил, что в этом году смертность в ДТП в Татарстане снизилась на 17%, однако детский дорожно-транспортный травматизм остается наиболее актуальной проблемой в республике.

За 5 месяцев этого года в Татарстане произошло 168 ДТП с участием детей, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. С начала года в авариях погибли восемь детей.

«В текущем году в республике дети стали участниками каждого восьмого ДТП. Погибли уже 8 детей и все они являлись пассажирами транспортных средств, где они, по сути, оказываются заложниками ситуации. Половина аварий произошла по вине водителей, которые перевозили детей. Пренебрежение правилами дорожного движения взрослыми привело к трагическим последствиям», – прокомментировал Габдурахманов.

Глава ГИБДД РТ заявил, что частая причина детского травматизма в авариях – отсутствие специальных кресел или их неправильная установка.

«Напомню, что штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей – это цена нового детского автокресла. И я уверен, что это не тот случай, когда нужно экономить!» – подчеркнул он.

В завершении заседения Габдурахманов отметил, что в Верхнеуслонском районе будут проводиться мероприятия в целях профилактики аварийности. Во-первых, организуется выезд автобуса «Лаборатория безопасности»: сотрудники ГИБДД проведут профилактические беседы и игры с детьми во всех пришкольных лагерях района.

Сотрудники ГИБДД обследуют дороги вместе с исполкомом и балансодержателями федеральных и региональных дорог. Все нарушения, которые найдут инспекторы, будут устранены.

Габдурахманов напомнил, что в Верхнеуслонском районе идет строительство скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань и реконструкция участка автодороги М7 «Волга». Планируется, что работы завершатся до 2024 года. Чтобы максимально обезопасить движение, на новых участках дорог будут разделенные встречные потоки, а также исключится одноуровневое пересечение.