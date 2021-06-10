Глава ГИБДД Верхнеуслонского района объяснил, как сообщить о нарушениях ПДД анонимно

Жители Верхнеуслонского района могут сообщить о нарушениях ПДД, свидетелями которых они стали, совершенно анонимно. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Верхнеуслонского района рассказал начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» Альберт Бурганов.

Для того, чтобы люди могли сообщать о нарушениях ПДД, не раскрывая своей личности, был создать специальный канал в Telegram.

«Подписчик пишет в telegram-канал, его никто не видит, сообщение приходит боту, бот пересылает его администратору, то есть мне. После получения сообщения, на место отправляется экипаж», – объяснил Бурганов.

Автор фото: Алина Файзрахманова

По его словам, с начала года в telegram-канал поступило 4 сообщения о фактах нарушения ПДД, все из них были подтверждены.

На сегодня в канале 172 подписчика, что составляет всего 1% от населения Верхнеуслонского района.

Главный госинспектор безопасного движения по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов отметил, что вопрос о развитии канала необходимо взять на особый контроль, поскольку это позволит обеспечить тесное взаимодействие с населением и получать оперативную информацию с места происшествий.