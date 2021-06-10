Проехать автогородок, угадать знаки: автоинспекторы Казани проверили, знают ли дети ПДД

Комплекс «Лаборатория безопасности» появился во дворе казанской школы №70 рано утром. Сейчас в лагере при этой школе отдыхают более 120 учеников начальных классов. Сегодня работники ГБУ БДД и ГИБДД Казани подготовили для школьников импровизированную площадку для катания на велосипедах и самокатах, а также проверяли их знания о ПДД.

«Такими способами мы сможем в игровой форме обучать детей ПДД. Ребенок будет знать, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, будучи пешеходом или катающимся на велосипеде и самокате», – рассказал врио начальника отделения пропаганды городской Госавтоинспекции Ленар Гилмутдинов.

Детей поделили на четыре группы – каждая из них поочередно проходила одну площадку. На первой дети собирали знаки дорожного движения из пазлов и одновременно рассказывали, что они обозначают. На специальной карте им нужно было расставить макеты автомобилей и необходимые знаки.

Часть детей отправилась рисовать мелками. По словам автоинспекторов, школьники обычно изображают те дорожные знаки, которые видят чаще всего. Так, за пару минут на асфальте появились красочные рисунки знаков, ограничивающих скорость авто, а также «пешеходный переход» и «движение запрещено».

«Особенно хорошо дорожные знаки знаю дети, которые часто ездят с родителями в автомобиле», – рассказала один из автоинспекторов.

Остальные дети внимательно слушали рассказ о том, как правильно пристегиваться в салоне авто. Автоинспектор обратил внимание, что до 12 лет ребенок обязательно должен находиться в удерживающем кресле. По словам Гилмутдинова, игнорирование таких мер нередко приводит к трагедии.

«В 90% случаев правильно установленное детское кресло спасает ребенка от тяжких травм при ДТП», – объяснил врио начальника.

На следующем этапе дети должны были правильно расположить на магнитном стенде световозвращатели и зеркало для велосипедов. Следом школьникам нужно было «одеть» в защитную экипировку велосипедиста. Дети увлеченно рассказывали, как правильно носить наколенники, шлем и перчатки и как это может обезопасить их.

«Если мы вдруг упадем с велосипеда или самоката, то это защитит нас. Иначе можно содрать коленки и ладошки», – едва ли не хором отвечали дети.

Затем школьники демонстрировали свои навыки вождения велосипедом и самокатом. Для этого автоинспекторы и работники БДД специально создали импровизированную площадку. На асфальте появились пешеходные переходы и дорожные конусы – дети должны были без нарушений проехать маршрут.

«Ты не слезла с самоката и проехала по пешеходному переходу, так нельзя!», – крикнула школьница, внимательно наблюдающая за своими друзьями.

Гилмутдинов рассказал, что ребенок не может кататься на велосипеде до 12 лет без родителей. Он обратил внимание, что взрослые ни на секунду не должны оставлять детей одних.

С начала лета автоинспекторы посетили семь пришкольных лагерей Казани. Планируется, что «Лабораторию безопасности» посетят ученики 20 школ города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по Татарстану проедет «Лаборатория безопасности», которая обучит детей ПДД.