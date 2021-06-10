Количество погибших в ДТП в Татарстане за этот год снизилось на 17%

С начала года в республике произошло 1271 ДТП, в которых погибло 86 человек, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Верхнеуслонского района рассказал Главный государственный инспектор безопасного движения по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов.

«Отмечается снижение основных показателей аварийности: ДТП на 30, погибших на 18, пострадавших на 50. Темпы сокращения числа погибших в ДТП выше среднеокружных и российских показателей», – заявил Габдурахманов.

Автор фото: Алина Файзрахманова

Кроме того, по его словам, стало меньше количество ДТП и погибших на дорогах федерального и местного значений. Однако на региональных дорогах при снижении количества ДТП и раненых увеличилось число погибших.