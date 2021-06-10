news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 июня 2021  15:34
Алина Файзрахманова

Количество погибших в ДТП в Татарстане за этот год снизилось на 17%

news_top_970_100

С начала года в республике произошло 1271 ДТП, в которых погибло 86 человек, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Верхнеуслонского района рассказал Главный государственный инспектор безопасного движения по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов. 

«Отмечается снижение основных показателей аварийности: ДТП на 30, погибших на 18, пострадавших на 50. Темпы сокращения числа погибших в ДТП выше среднеокружных и российских показателей», – заявил Габдурахманов. 

Автор фото: Алина Файзрахманова

Кроме того, по его словам, стало меньше количество ДТП и погибших на дорогах федерального и местного значений. Однако на региональных дорогах при снижении количества ДТП и раненых увеличилось число погибших.

#ГИБДД #количество дтп
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное