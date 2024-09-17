«Не стали его уговаривать остаться»: военный фельдшер Ленин спасает бойцов на СВО

Лаборант центральной районной больницы Буинска Ильнур Минемуллин уже два года служит в зоне спецоперации. В первый раз он уехал на передовую в декабре 2022 года.

Вернувшись оттуда, Ильнур ненадолго задержался дома и вновь отправился «за ленточку». Во время обеих поездок оказывал медпомощь раненым в госпитале, помогал при операциях.

Супруга Ильнура Гулия также трудится в этой же отрасли — работает медсестрой в Буинской ЦРБ.

«Все лето мы были вместе, оба работали в больнице. Думали, что он больше не поедет. Но когда наступила осень, он начал говорить, что снова уезжает. Говорил, что там остались друзья, знакомые ребята. Мы знаем характер Ильнура — он все равно по-своему сделает. Поэтому не стали его уговаривать остаться», — сказала жена Гулия.

Фото из личного архива бойца

Так, Ильнур попрощался с матерью, женой и сыном, живущими в деревне Малобуинка. После заключения контракта в военном комиссариате Татарстана прошел обучение в воинской части в городе Ульяновске. Затем был направлен фельдшером в зону СВО в инженерно-саперный батальон. Там дали позывной Ленин.

По словам Гулии Минемуллиной, он лечит раненых на боевых позициях. В лесу у него есть медпункт, он перевозит тяжело раненых в госпиталь. Когда на передовой «затишье», лечит тех, у кого повышено давление, у кого повышена температура тела, тех кто повредил ноги, руки и так далее. Одним словом, оказывает медицинскую помощь всем солдатам, находящимся на боевых позициях.

Также ездит в аптеку, чтобы купить лекарства и инъекции.

«Когда Ильнур был в военной операции, у нас родился второй сын Раиль. Старшему Наилю тогда было 4 года. Он попросил у командира очередной отпуск, сказав, что хочет лично встретить меня с ребенком из роддома. Но он смог вернуться только через месяц после рождения сына», — рассказала жена военного фельдшера.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру