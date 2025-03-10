«Не подведем друг друга»: Мамадышский район передал бойцам новую партию помощи

Мамадышский район Татарстана вновь отправляет шефскую помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Глава района Вадим Никитин подчеркнул, что помощь передается бойцам не только от администрации, но и от всех жителей муниципалитета, которые поддерживают своих земляков и верят в их победу.

«Готовимся отправить очередную партию гуманитарного груза нашим военнослужащим. Постараемся отдать все лично в руки!» – отметил Никитин.

На этот раз в зону боевых действий направят 10 раций и тепловизор, которые передадут артиллеристам. Особое внимание уделяют тому, чтобы бойцы были обеспечены необходимыми средствами связи и разведки, ведь это помогает эффективнее выполнять боевые задачи и сохранять жизни.

Глава района также встретился с бойцом из Нижней Ошмы, Фанисом, который с августа прошлого года находится на передовой. Он из многодетной семьи, и вслед за ним на фронт отправился его брат.

«Родителям низкий поклон!» – сказал Никитин, выразив благодарность за их мужество.

С момента начала спецоперации Мамадышский район уже отправил на Донбасс 312 тонн гуманитарного груза. Это результат сплоченной работы жителей, предприятий и волонтеров.

«Наши солдаты уверены в нас, а мы – в их победе. Не подведем друг друга!» – заключил глава района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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