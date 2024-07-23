«Не оставил пехоте противника шансов на выживание»: боец проявил героизм на СВО

Уроженец Никольского сельского поселения Лаишевского района Татарстана Артем Лаврентьев проявил храбрость и героизм во время специальной военной операции.

Гвардии рядовой выполняет боевые задачи по огневому уничтожению противника в составе огневого расчета в должности номера расчета. В специальной военной операции участвует с декабря 2022 года. Военнослужащий заключил третий контракт с Министерством обороны РФ. Отмечен медалью «За воинскую доблесть» II степени.

В Министерстве обороны заявили, что в условиях огневого воздействия противника огневой расчет, в состав которого входит Артем Лаврентьев, неоднократно выполнял поставленные боевые задачи. Он успешно уничтожает назначенные цели, не оставляя пехоте противника шансов на выживание, утверждают в военном ведомстве.

По информации Минобороны, 10 мая 2024 года в районе населенного пункта Уманское Донецкой народной республики, находясь на боевом дежурстве, расчет Артема Лаврентьева нанес огневое поражение противнику и уничтожил боевую бронированную машину типа MRAP и до шести человек личного состава.

Быстрыми и уверенными действиями гвардии рядовой в условиях огневого воздействия противника точно нанес огневое поражение. Это способствовало продвижению российских войск и дальнейшему развитию успешного наступления на данном участке линии боевого сопротивления, пояснили в ведомстве.

Дома военнослужащего ждут супруга и трое детей. За время службы дважды приезжал в отпуск. Во время отпуска посетил среднюю школу села Никольское как приглашенный гость и провел с детьми патриотическую беседу.

Артем Лаврентьев в феврале 2024 года поддержал участников турнира по самбо в селе Никольское, а организатором была супруга военнослужащего Алеся. Его дети активно занимаются спортом. Старший сын, 14-летний Айрат, является юнармейцем и планирует пойти по стопам отца — стать военным. Также Артем и его супруга воспитывают дочь Азалию. С раннего возраста девочка активно занимается самбо и сумо.

Артем в настоящее время продолжает выполнять боевые задачи. Он выражает огромную благодарность всем волонтерам за поддержку и передает огромный привет землякам. А также благодарит жену за поддержку и помощь, особенно в воспитании детей.

«С таким тылом, как у меня, ничего не страшно», — подчеркнул боец. Он добавил, что очень скучает по родным и по дому. Военнослужащий заверил, что служба идет хорошо благодаря верным товарищам, которые отважно выполняют поставленные задачи.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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