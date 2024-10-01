«Не остались в стороне»: супруги из Бавлинского района помогают бойцам СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Супруги Галина и Юрий Беловы из села Васькино-Туйрала Бавлинского района почти с первых дней СВО помогают фронту. Это одна из отзывчивых и активных семей села.

Галина и Юрий уже 45 лет идут вместе по дороге жизни, вырастили и воспитали троих детей, сегодня радуются шести внучкам. Юрий Альбертович многие годы руководил энергетическим предприятием, Галина Леонидовна работала на стройке, оператором котельной. Супруги признаются, что сохранили любовь сквозь года и не могут представить своей жизни друг без друга. Их семейный союз — пример для многих.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«В нас до сих пор живет любовь друг к другу, оказывается, можно ее сохранять всю жизнь, — делится хозяйка. — Мы были открытые, я от него ничего не скрывала, он от меня. Всегда все делаем вместе, советуемся. Куда он, туда и я, что скажет глава семьи, то и делаем», — улыбается хозяйка.

«Она всегда была надежным тылом для меня, так как я глава семьи, приходилось постоянно работать, супруга занималась воспитанием детей, домашними делами. Да, у нас тоже бывали разногласия, не без этого, но таких крупных ссор я не помню», — говорит Юрий Белов.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Трудолюбивая чета Беловых живет своим большим хозяйством, они выращивают различные культуры на участке и с удовольствием работают в огороде. Вот и сейчас у них на грядках поспевает клубника, а в подвале лежит уже собранный богатый урожай картофеля, моркови, свеклы, чеснока, тыквы, кабачков.

Супруги Беловы очень отзывчивые и всегда стараются быть в центре общественной жизни села. Не остались они в стороне и когда началась специальная военная операция. В селе для помощи военнослужащим жителей объединила директор дома культуры Лира Сидорова. Беловы также начали активно помогать бойцам-землякам.

«В первый год, в первую зиму женщины вязали варежки и носки для наших бойцов, а в прошлом году мы все вместе заливали окопные свечи. Регулярно участвуем во всех сборах гуманитарной помощи. Осенью вот в здании дома культуры по вечерам собирались готовить для бойцов чай в пакетиках», — делится глава семейства.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Не отказываем ни в чем, отправляли всегда что есть — вот в сентябре, после сбора урожая, отнесли в пункт сбора шесть ведер картошки, шесть ведер моркови, три ведра свеклы, два ведра лука и чеснока. Мы побольше сажали, чтобы поделиться с ребятами, — говорит Галина Белова. — Желаем скорейшей победы, возвращения военнослужащих к своим семьям».

На данный момент из села Васькино-Туйрала в зоне спецоперации служат 11 человек. Когда ребята приезжают в отпуска, они обязательно общаются с Беловыми и благодарят их за такую нужную и важную поддержку.

Сегодня на мероприятии, посвященному Дню пожилых людей, глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров наградил чету Беловых почетными грамотами.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

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