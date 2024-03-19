«Не надо создавать себе проблем»: Магдеев поручил срочно убрать снег с крыш и козырьков

Мэр Набережных Челнов на аппаратном совещании поручил убрать снег с крыш и козырьков жилых домов и социальных объектов, чтобы избежать схода снега. Наиль Магдеев напомнил о нескольких инцидентах, которые произошли в республике за последние дни.

«С девятиэтажного дома упала снежная глыба. Ребенок поручил закрытую травму, доставлен в больницу, состояние оценивается как тяжелое. Также пострадал проходивший мимо мужчина», — рассказал он о ЧП, случившемся в одном из городов республики.

«Наши школы, директора школ, не надо создавать себе проблем, чтобы потом не находиться перед следователем по 238-й статье УК РФ, по которой из-за халатности могут лишить свободы. И с каким состоянием души ходить, если на вверенном тебе объекте пострадает взрослый или ребенок. Призывать никого не собираюсь, я вам поручаю», — подчеркнул руководитель города.

Кроме того, он вспомнил о субботнем совещании с участием Раиса РТ Рустама Минниханова, где прозвучало прямое поручение навести в этом вопросе порядок.

«Начните с входных групп в местах, где передвигается большое количество людей. Обратите на это внимание, потребуйте с коммерческих предприятий, чтобы не махнули рукой, а занялись серьезно. Такая опасность есть, плюсовые температуры доминируют в течение дня», — обратился он к первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву.