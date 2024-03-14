Директору школы в РТ, где из-за схода снега пострадал ребенок, предъявлено обвинение

Директору Нижнечекурской школы в Дрожжановском районе, где результате схода снега пострадала девочка, предъявлено обвинение в халатности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, ЧП произошло накануне около 13 часов на территории Нижнечекурской средней школы — снежная масса сошла с крыши здания на пристроенную входную группу. Под завалом оказалась ученица 9-го класса.

В настоящее время пострадавшая школьница с ушибом головного мозга, травмами позвоночника и ключицы госпитализирована в реанимационное отделение.

По версии следствия, с декабря 2023 года 59-летней руководительнице образовательного учреждения поступали поручения об уборке снега с крыши. Однако, по мнению следователей, соответствующую работу она не обеспечила.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.