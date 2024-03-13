Из-за схода снега с крыши школы в Дрожжановском районе пострадал ребенок

В Дрожжановском районе с крыши школы сошел снег, под завалом оказалась 16-летняя девочка.С тяжелыми травмами ее доставили в местную ЦРБ, прокуратура начала проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 13 часов на территории Нижнечекурской средней школы — снежная масса сошла с крыши здания на пристроенную входную группу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали.

Фото: © Прокуратура РТ

На место происшествия выезжал прокурор района Олег Гайнетдинов.

Ведомство организовало проверку по факту случившегося. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.