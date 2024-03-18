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Стали известны подробности инцидента в Альметьевске, где на семью упала ледяная глыба
Пятимесячный ребенок, который пострадал в результате падения наледи в Альметьевске, находится в нейрохирургическом отделении для дальнейшего наблюдения, угрозы жизни нет. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения по АМР Ренат Шакиров.
Напомним, в минувшую пятницу возле клиники педиатрии на улице Аминова с козырька балкона 10-го этажа упала снежная наледь. В результате пострадал пятимесячный ребенок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже. С закрытой черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Помимо него травмы получил 33-летний мужчина.
«Обоим пациентам оказана специализированная медицинская помощь. В данный момент один из пострадавших находится в нейрохирургическом отделении для дальнейшего наблюдения, угрозы жизни нет. Второй пациент после осмотра врача отпущен на амбулаторное лечение», – указал он.
В свою очередь директор Департамента развития Альметьевска Кирилл Сафонов отметил, что после инцидента информация оперативно была передана в контрольно-надзорные органы для проведения проверки.
«Ведутся мероприятия по очистке кровель. От снега и наледи очищено более 65%, работы продолжаются», – заявил Сафонов.
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