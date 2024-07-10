«Не могу сидеть дома, пока они там»: бойцы-контрактники о том, почему идут на СВО

Нуркен родом из Казахстана, в России живет больше 20 лет. В Татарстан он переехал год назад. Женат, воспитывает двоих детей, имеет хорошую зарплату и налаженный быт. Мужчина принял решение: подписать контракт не ради денег.

«Живу хорошо, есть жена, двое детей — дочка, сын. Полноценная семья. Есть работа, на которой работал. Все было нормально. Просто сам захотел, подписал. У меня там близкие, друзья, одноклассники. Я не могу дома сидеть, пока они там находятся», — признался молодой человек.

Ильдар из Сармановского района. Специально приехал в Казань в центр «Батыр», чтобы подписать контракт.

Здесь все работает по принципу одного окна, нужно только желание. Если нет документов, то их тут же восстановят, отправят на медицинский осмотр. Здесь же можно выбрать часть и должность. Если опыт и физические данные позволяют, то служить отправят согласно желанию кандидата

«Я считал так, что, если по мобилизации заберут, я пойду. Нету-нету-нету, что ждать то», — пояснил контрактник.

Менеджер центра «Батыр» Ирина Мельникова говорит, что на СВО идет 18-летняя молодежь. «Вместо того чтобы идти по срочной службе, они идут по контракту, потому что у них мотивация такая: „Зачем я буду год терять, когда я могу помочь родине“», — поделилась наблюдениями женщина.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.