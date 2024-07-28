«Не должно быть притеснений»: боец из Челнов рассказал о целях СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец с позывным Спец вместе с женой воспитывает трех дочерей. А недавно в семье военнослужащего родился долгожданный сын, которого назвали Амиром. Его папа смог приехать на выписку супруги и ребенка.

Мужчина рассказал о том, как попал в зону проведения СВО, получил ранение и о чем бойцам говорят мирные жители новых регионов России.

«26 октября 2022 года был на проводах своих товарищей. Уходили у меня Мирон, Джексон, Шпала — позывные. Весь день думал, совесть мучила. Парни ушли, а я здесь остался. В общем, целый день ходил, думал об этом. Позвонил ребятам, говорю: „Готовьте место для меня“», — рассказал боец о своем решении.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вечером Спец поговорил с женой. Она была против, но сказала: «Если с друзьями пойдешь, то я тебя отпускаю».

«27-го числа сам утром пошел в военкомат. Попросил повестку, дали на 28-е число. И 28-го числа утром меня проводили. Прибыл в Казань. Подготовку проходили в Казани на полигоне, жили в палатках почти 2 месяца. В декабре была отправка в зону СВО», — рассказал боец.

Первым местом постоянного базирования стала лесополоса под городом Волноваха, прикомандировали в подчинение бригаде, которая работала на Угледарском направлении, отвечала за штурм Угледара.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

24 января военнослужащим пришел приказ выдвинуться колонной в сторону Угледара. И в Никольском Спец получил двойное осколочное ранение: одно в шею, другое, сквозное – в плечо. Рана до сих пор дает о себе знать: правая рука в полном объеме не работает.

«Ехали мы на технике, на БМП. Заходили ночью, без фар. Но, видимо, с беспилотников нас заметили. Ну и все, начался артобстрел. Потом нас начали бомбить. Один из прилетов пришелся по нашему БМП. Оттуда ранения и получили. Мы на своих ногах вышли наверх, в собор вышли. Местные помогли нам раны перетянуть. А потом нас вывезли в Волноваху, потом в Донецк. Да, чуть-чуть растерял, возможно, здоровье. Но я многое приобрел. Это большая такая мужская семья, братья — это уже навсегда. Ни грамма не жалею», — рассказал боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На его груди — медали. Посередине — за службу в разведке. Крайняя левая — медаль участника СВО. Ну, а самая главная — это медаль «За воинскую доблесть» II степени. Ее боец получил, находясь на лечении, за тот самый штурм.

«Боевой дух всегда присутствует. Без него никак. Ребята устают, но не говорят об этом. Бывают времена, что и помыться негде особо. Но ничего, ребята терпят, ребята молодцы! Всем, если ребята меня услышат, всем огромный привет. Берегите себя. Мы доведем дело до конца! Родина скажет, сколько, столько и будем защищать. Главное — чтобы война не пришла сюда, на наши земли. Для этого мы там и находимся», — заявил боец.

Военнослужащие делятся своим продовольствием с местными, всегда стараются помочь, порой мужская сила нужна. Там в основном остались старики, бабушки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Спец продолжает служить в разведроте. «Если что-то находим — блиндажи, технику, передвижение личного состава противника, — то соответственно передаются данные командованию. Там наводится либо артиллерия, либо уже по координатам наносим удары FPV-дронами», — рассказал он.

С гуманитарной помощью проблем нет. «Все, что просим. Жены помогают, волонтеры. Даже ребята, которые уволились по состоянию здоровья, сейчас сами иной раз на „Газельке“ собирают гуманитарку и привозят те необходимые вещи, которые мы просим», — поделился Спец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Помимо этого, о семье военного заботятся власти родного города. «От мэра города постоянно подарки, от „КАМАЗа“, где я работал. От „КАМАЗа“ помощь постоянно приходит. Детей приглашают в кино, на мультики. В дельфинарий с ребенком мы ходили тоже, на конные прогулки», — рассказал боец.

Спец уверен в победе. По его словам, других вариантов быть не может.

«Герои все, кто там находится, кто защищает, кто отказался от хорошей жизни. Кто встал на защиту Родины. Большие молодцы. Победа будет за нами, потому что других вариантов и быть не может. То есть мы в любом случае победим. Не должно быть войны, не должно быть притеснений. Нет хорошей или плохой нации — все должны жить на равных», — заключил военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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