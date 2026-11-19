В Татарстане принят законопроект о внесении изменений в закон о налоге на имущество организаций. Документ вводит налог на непроданные квартиры, которые остаются в собственности застройщиков и других организаций. Соответствующее решение было принято на XXVI заседании Госсовета РТ.

«На сегодняшний день в Республике Татарстан налогообложение по кадастровой стоимости применяется к административно-деловым центрам и торговым центрам общей площадью свыше 1000 квадратных метров и помещениям в них. В то же время в большинстве субъектов РФ, в том числе Приволжского федерального округа, города Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, жилые помещения уже облагаются по кадастровой стоимости», – пояснил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

Согласно закону, размер налога на принадлежащие девелоперам и прочим коммерческим структурам жилые помещения в 2027 году составит половину от исчисленной суммы, то есть 1% вместо стандартных 2%.

Ставка же по налогу на имущество организаций будет установлена в размере 0,3% «в отношении жилых помещений, которые принадлежат застройщикам на праве собственности и налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость», за исключением тех, что оцениваются более чем в 300 млн рублей.

При этом будут полностью освобождены от налога помещения, построенные по социальным госпрограммам. Речь идет не только о социальной ипотеке, но и об обеспечении жильем детей-сирот, о переселении из аварийного жилья, о поддержке участников специальной военной операции и так далее.

«Мы ожидаем, что после введения этого налога застройщики будут предлагать квартиры по более низкой цене», – добавил Файзрахманов.