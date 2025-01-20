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«Не будет набивать карманы деньгами»: Бикеев о желании Трампа на посту президента
Внутренняя и внешняя политика Соединенных Штатов будет меняться при 47-м президенте США Дональде Трампе. Так считает первый проректор Казанского инновационного университета, доктор юрнаук, профессор Игорь Бикеев, чьи слова приводит KazanFirst.
Связаны такие изменения с личностью Трампа, его взглядами и обещаниями, данными перед выборами, отмечает Бикеев.
При этом Трамп не будет стремиться «набить карманы» деньгами, так как у него и так есть средства. Его желание - остаться в памяти американцев «великим президентом». Именно поэтому он вернулся в Белый дом и будет очень сильно стараться для достижения желаемой цели, полагает Бикеев.
Что касается его предвыборных обещаний насчет госуправления, экономики, политики, отношений с Россией и прочего, то успешность реализации намеченных планов можно будет оценить только спустя некоторое время. Однако Трамп, по всей видимости, будет стараться что-то сделать на каждом направлении, отметил первый проректор Казанского инновационного университета.
Однако он подчеркнул, что в приоритете у Трампа, скорее всего, будет внутренняя политика США, а не внешняя.
Что касается России в период президентства Трампа, то, по словам Бикеева, наша страна справится «с новой международной турбулентностью, если она возникнет».
«Нужно лишь «держать ряд», не позволяя противнику расшатать нашу страну изнутри. И работать, учиться, помогать друг другу», - резюмировал он.
Ранее Трамп выступил перед сторонниками в канун инаугурации. Его главные озвученные цели и обещания – в материале «Татар-информ».
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