Трамп выступил перед сторонниками в канун инаугурации: главное

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с речью в Вашингтоне перед своими сторонниками накануне инаугурации. Все его заявления прозвучали со спортивной арены Capital One.

В обращении он еще раз заверил, что завершит украинский конфликт, а также остановит происходящее на Ближнем Востоке и предотвратит третью мировую войну. Как подчеркнул Трамп, американцы даже не представляют, насколько «мы к ней близки» (третьей мировой войне – прим. «Т-и»).

Еще избранный президент обещал усилить защиту границ США и сильнее защищать интересы американцев. По словам Трампа, до этого долгие годы Штаты укрепляли другие государства, защищая чужие границы, но он, войдя в Белый дом, планирует строить только Америку и защищать граждан своей страны.

Также Трамп сказал, что собирается опубликовать секретные материалы про убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. По словам избранного лидера Штатов, американцы узнают о секретах и по другим темам, которыми интересуется общественность, но он не стал уточнять, по каким именно.

Помимо этого, он заявил, что в скором времени начнет самую крупную операцию по депортации в американской истории. Как подчеркнул Трамп, при нем депортируют больше, чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, который установил рекорд по количеству депортированных человек из США.

Кроме того, Трамп дал обещание приказать американским военным начать производить в Штатах тактические системы противоракетной обороны «Железный купол».

Американский политик также упомянул хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за НХЛ «Вашингтон» с 2005-го. Трамп, выступая перед сторонниками, назвал спортсмена из России великим игроком.

Трамп раскрыл и итоги своих переговоров с гендиректором Apple Тимом Куком. По словам топ-менеджера, на которые сослался политик, компания собирается «сделать масштабные инвестиции» в США благодаря общей победе на выборах. Он добавил, что соцсеть TikTok, которую ранее заблокировали в Штатах, теперь снова доступна. Также снова с Америкой и компания Apple, отметил избранный президент.

Еще он обещал, что с момента его возвращения в Белый дом в США начнется новый этап, полный сил, процветания и гордости за страну, а период упадка Америки, который, по мнению Трампа, длился последние 4 года, завершится.