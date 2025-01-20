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Экономика 20 января 2025 06:46

«Полная ерунда». Экономист оценил криптовалюту Трампа

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Изобретенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта – полная ерунда. Не стоит ожидать роста ее стоимости после инаугурации. Такое мнение «Татар-информу» выразил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP.

«Его (Трампа – прим. «Т-и») изобретенный мемкоин – это полная ерунда, и он никак не изменится (в цене из-за инагурации Трампа – прим. «Т-и»)», – сказал Беляев.

По его словам, 11 млрд долларов, которые инвестировали в мемкоин, – незначительная сумма в сравнении со всем остальным валютным оборотом.

«Это просто не то, что копейки, это просто исчезающе малая величина, которая ни на что влиять не может», – добавил эксперт.

#криптовалюта #Дональд Трамп
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