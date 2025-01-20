Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Политолог предрек ухудшение отношений между США и Украиной при Трампе
Отношения между Украиной и США могут ухудшиться после того, как Дональд Трамп официально станет президентом Соединенных Штатов. Таким мнением поделился политолог Евгений Минченко, чьи слова приводит NEWS.ru.
«Ситуация у Зеленского после 20 января будет гораздо хуже той, чем была в президентство Джо Байдена, это очевидно», — сказал Минченко.
Эксперт напомнил, что уже после победы Трампа на выборах украинский лидер Владимир Зеленский добивался приглашения на церемонию инаугурации в Вашингтоне, однако в итоге его так и не пригласили.
Ранее Трамп накануне своей инаугурации выступил перед сторонниками в Вашингтоне. В своем обращении он обещал завершить конфликт на Украине и рассекретить несколько материалов, «волнующих общественность». Подробнее – в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»