Политолог предрек ухудшение отношений между США и Украиной при Трампе

Отношения между Украиной и США могут ухудшиться после того, как Дональд Трамп официально станет президентом Соединенных Штатов. Таким мнением поделился политолог Евгений Минченко, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Ситуация у Зеленского после 20 января будет гораздо хуже той, чем была в президентство Джо Байдена, это очевидно», — сказал Минченко.

Эксперт напомнил, что уже после победы Трампа на выборах украинский лидер Владимир Зеленский добивался приглашения на церемонию инаугурации в Вашингтоне, однако в итоге его так и не пригласили.

Ранее Трамп накануне своей инаугурации выступил перед сторонниками в Вашингтоне. В своем обращении он обещал завершить конфликт на Украине и рассекретить несколько материалов, «волнующих общественность». Подробнее – в материале «Татар-информа».