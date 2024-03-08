news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 8 марта 2024 11:55

Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 13,2% в 2023 году

Скопировать ссылку
Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 13,2% в 2023 году

С января по декабрь 2023 года реальные зарплаты татарстанцев выросли на 13,2%. Об этом говорят данные доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

В то же время номинальные доходы жителей региона повысились на 18,8%, до 61840,7 рубля.

Также аналитики подсчитали, как изменились денежные доходы населения в месяц. По итогам 2023 года они составили 51704 рубля на душу населения — на 15,1% больше, чем годом ранее. Реальные же доходы населения стали больше на 9,6%.

Напомним, что за 11 месяцев 2023 года рост реальных зарплат был чуть выше – 13,3%.

Фото: © «Татар-информ»

#реальные зарплаты #татарстанстат #доходы населения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100