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Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 13,2% в 2023 году
С января по декабрь 2023 года реальные зарплаты татарстанцев выросли на 13,2%. Об этом говорят данные доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.
В то же время номинальные доходы жителей региона повысились на 18,8%, до 61840,7 рубля.
Также аналитики подсчитали, как изменились денежные доходы населения в месяц. По итогам 2023 года они составили 51704 рубля на душу населения — на 15,1% больше, чем годом ранее. Реальные же доходы населения стали больше на 9,6%.
Напомним, что за 11 месяцев 2023 года рост реальных зарплат был чуть выше – 13,3%.
Фото: © «Татар-информ»
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