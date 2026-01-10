Названы самые популярные и самые редкие имена 2025 года в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стали известны самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые жители Татарстана давали в 2025 году своим новорожденным детям. Соответствующие данные приводит портал «Реестр ЗАГС».

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Рахимбек, Габдерахим, Еремей, Метео Клод Мидхат и Йамин. В число самых редких женских имен попали Расима, Королина, Ханзада, Жизель и Миель.

При этом чаще всего в прошлом году татарстанцы давали мальчикам имена Амир, Тимур, Марк, Мирон и Матвей. Девочек же татарстанские семьи наиболее часто нарекали такими именами, как Амина, Айлин, София, Ясмин и Эмилия.

На портале Единого государственного реестра ЗАГС опубликован справочник, включающий 5 тыс. имен и учитывающий особенности каждого из регионов России. На сайте Управления ЗАГС Кабмина РТ размещен Татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий.

При этом в Татарстане планируют дополнительно составить перечень имен, чтобы при получении свидетельства о рождении родители могли выбирать имена по смыслам и заполнять заявления в правильной форме написания на татарском языке.

Поддержка традиционных семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья». Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

В феврале минувшего года сообщалось, что в Государственной Думе подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Позднее сервис по подбору детских имен предложили запустить на портале госуслуг.

Руководитель республики также не раз обращал внимание на демографическую ситуацию, сложившуюся в Татарстане. «Этот вопрос очень беспокоит. Хочется, конечно, чтобы я рассказывал, какие мы молодцы и сколько всего сделали. Но, честно говоря, я недоволен ситуацией. Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», – заявлял он.