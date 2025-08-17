Сервис по подбору детских имен предложили запустить на госуслугах

На портале госуслуг необходимо разместить сервис, помогающий родителям в выборе имени ребенка с учетом культурных, национальных и религиозных традиций. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

Этому проекту общественник предложил дать название «Традиционные имена России». При этом он заявил, что сервис будет не навязывать «какой-то список имен», а давать «возможность опираться на национальные, религиозные и общероссийские традиции при подборе имени своему ребенку».

«Возможно, для этого надо привлечь искусственный интеллект, который поможет родителям в подборе подходящего имени, исходя из их запросов», – предположил Рыбальченко.

При этом общественник признал, что формирование такого сервиса займет не один месяц, но выразил уверенность, что он должен быть организован и рекомендован.

«Я думаю, этот интересный проект мог бы стать частью нового национального проекта «Семья», поскольку он направлен на популяризацию рождаемости, на повышение интереса к тем ценностям и традициям, на которые опираются родители при выборе имени ребенка», – уточнил глава комиссии Общественной палаты РФ.

Сейчас в России родители могут назвать ребенка любым именем, если оно не содержит цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы (кроме дефиса), ранги, должности и титулы, бранные слова.

Вместе с тем еще в феврале этого года сообщалось, что в Государственной Думе подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Сам Рыбальченко ранее призывал расширить существующие ограничения ради защиты детей от неблагозвучных и «неодушевленных» имен.