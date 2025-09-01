Какие имена нельзя давать детям в Татарстане
При появлении на свет ребенка перед родителями встает вопрос о выборе имени для новорожденного. Но существуют определенные ограничения по выбору имени для ребенка, подробнее об этом – в материале «Татар-информа».
Что не должно включать имя
- цифры
- буквенно-цифровые значения
- числительные
- символы и знаки, которые не считаются буквами, за исключением дефиса
- бранные изречения
- указания на должности, титулы, ранги
Правила выбора фамилии
Если родители ребенка имеют одну фамилию, то ребенок получает такую же. Если фамилии у родителей разные, то малышу может быть присвоена фамилия как отца, так и матери. Но зачастую в подобных случаях дается фамилия отца.
Кроме того, ребенок может получить двойную фамилию — от отца и матери в любой последовательности. Но здесь есть нюанс: двойная фамилия ребенка может включать не более двух слов, которые пишутся через дефис. При этом, если в семье несколько детей и всем дана двойная фамилия, то она должна быть в одинаковой последовательности.