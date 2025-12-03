ЗАГС назвал популярные и редкие имена новорожденных в ноябре в Татарстане

Самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков в ноябре в Татарстане стали Амир, Тимур, Мирон, Лев, Эмир, Марк, Карим, Артем, Камиль, Эмиль. Девочек чаще называли Амина, Эмилия, Ева, Айлин, Ясмина, Амелия, Мирослава, София, Мия, Арина. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Редкие имена мальчиков – Эркан, Яромир, Юнус, Ханиф, Станислав, Рим, Наби, Драгомир, Гектар, Всеволод. Редкие имена девочек – Янита, Эра, Рейнира, Пелагея, Матрена, Любовь, Ильзана, Гулизар, Вирсавия, Асылъяр», – рассказали в пресс-службе.

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова отметила, что имя – самый главный "подарок", который родители дарят ребенку на всю жизнь. Поэтому важно подойти к этому выбору с любовью, уважением и ответственностью.

«Радует, что все больше и больше семей подходят осознанно и серьезно к выбору имени для своего ребенка. Во многих культурах свято верят, что имя может влиять на характер, жизненный путь и судьбу человека», – поделилась Ахметова.

На портале Единого государственного реестра ЗАГС размещен справочник, включающий пять тысяч имен, в том числе с учетом национальных особенностей каждого региона. На сайте Управления ЗАГС Кабмина есть татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий. Родители могут выбрать имя со смыслом, знать правильную форму его написания, в том числе на татарском языке, напомнили в пресс-службе.

В пресс-службе Управлении ЗАГС Кабмина РТ также добавили, что в будущем планируются актуальные изменения и дополнения в имеющиеся словари имен. Кроме того, появятся новые удобные приложения для смартфонов с полезной информацией.