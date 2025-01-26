Названа самая популярная марка авто класса «люкс» у россиян

Bentley стала самой популярной маркой авто класса «люкс» в России по итогам 2024 года. Причем британский бренд был лидером по популярности и в 2023-м, сообщил «Автостат».

По данным агентства, в 2024-м в России продали 175 новых Bentley.

На втором месте - Rolls-Royce (151 шт.), а на третьем - Lamborghini (150 шт.). В топ-6 также попали Ferrari (46 шт.), Maserati (35) и Aston Martin (11).

Отмечается, что в 2022 году самой популярной премиум-маркой у россиян стал Rolls-Royce.

В целом в России спрос на новые люксовые автомобили вырос на 27% за год. Если в 2023 году в нашей стране продали 449 машин данного сегмента, то в 2024-м – уже 568.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ возглавил рейтинг марок по количеству грузовиков в автопарках РФ.