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Автоэксперт Бундин назвал две причины быстрой коррозии у китайских авто
В России машины из Китая ржавеют за два года из-за сурового климата и возможного брака на производстве. Так считает автоэксперт Андрей Бундин, чьи слова приводит «Вечерняя Москва». При этом спикер добавил, что пока в РФ не ведут статистику по наличию коррозии на ввезенных машинах из КНР.
Он также обратил внимание, что российский климат не выдерживают и европейские машины, которые покрываются «рыжиками» через 5 лет эксплуатации по дорогам нашей страны.
«Складывается впечатление, что реагенты, например, в Москве, с каждым годом становятся все агрессивнее», — иронизирует автоэксперт.
Еще Бундин подчеркнул, что «китайцы» еще не имеют такого большого опыта в изготовлении лакокрасочного покрытия в отличии от «европейцев». В связи с этим китайские авто быстрее ржавеют по сравнению с европейскими конкурентами.
Он также посоветовал примерно через три года езды детально осмотреть машину на наличие ржавчины и устранять ее.
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