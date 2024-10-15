Татарстан занял 6 место в рейтинге по продажам новых мотоциклов

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За 9 месяцев 2024-го в Татарстане было продано 977 новых мотоциклов, что на 47% больше, чем за тот же период 2023 года. Причем республика оказалась на 6-м месте в топе регионов России по объему продаж байков «из мотосалона». Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за январь-сентябрь 2024-го было реализовано 39,2 тыс. байков. Это больше, чем за всю историю наблюдения за российским рынком (предыдущий рекорд аналитики «Автостата» фиксировали в 2014-м – 30,2 тыс. мотоциклов). Также этот показатель на 58% превышает объем продаж за 9 месяцев прошлого года.

В топ-5 регионов по продажам данного транспорта в январе-сентябре текущего года вошли Москва (4 729 шт.), Подмосковье (3 275 шт.), Санкт-Петербург (2 123), Свердловская область (1 862) и Краснодарский край (1 740 шт.).